Nulla di definito o definitivo. Ma tante idee in attesa di concretezza. Il futuro di Martin Satriano resta aperto a plurimi scenari. Secondo quanto constatato da FcInterNews infatti il calciatore, sul taccuino di svariati club, verrà ceduto dall’Inter in via definitiva qualora arrivi un’offerta da circa 10 milioni di euro. L’uruguaiano, come raccontato in esclusiva negli scorsi mesi, ha cambiato il suo storico procuratore scegliendo un’agenzia spagnola. Non è un caso quindi che i primi accostamenti sul ragazzo parlassero di un abboccamento del Valencia, anche se poi corrisponde al vero che i tedeschi dello Stoccarda si sono informati sulla sua situazione.

Attenzione però sempre al Brest, visto che il club francese, dove Satriano ha giocato quest’anno e si era ben disimpegnato anche due stagioni orsono, sarebbe ben felice di mantenere nel proprio organico la giovane punta. La valutazione dei nerazzurri 'spaventa' però i transalpini, come sinceramente tutti i club che sinora si sono informati su di lui. Ergo, le potenziali pretendenti per Satri-gol non mancano. Ma al momento nessuna società si è mossa con decisione sul ragazzo di Montevideo.