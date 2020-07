Tutti pazzi per Sebastiano Esposito. Fioccano le richieste di prestito per il gioiellino dell’Inter. Da mesi Parma e Verona hanno acceso i radar: successivamente sono state Bologna e Torino a sondare il terreno, con Udinese e Sassuolo più defilate ma comunque vigili al l’evolversi delle vicende legate al talento classe 2002.

Nelle ultime anche Crotone e Benevento hanno allacciato contatti: per Esposito c’è la fila, ma il ragazzo e il suo agente Federico Pastorello non hanno alcuna fretta. Meglio ponderare bene ogni decisione per la scelta: il prossimo anno rappresenta una tappa fondamentale nella carriera del campioncino 18enne che deve vivere una stagione da protagonista per tornare poi a Milano con i crismi del possible titolare. Ora testa al finale di stagione e all’Europa League, dove Seba vuole farsi trovare pronto in caso di necessità. Poi sarà tempo di mercato...

