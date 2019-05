Arrivano conferme sull'accordo tra Edin Dzeko e l'Inter. La società nerazzurra era orientata a offrire un biennale a 5 milioni a stagione, ma la richiesta del bosniaco prevedeva un anno in più di contratto, come anticipato qualche giorno fa dalla nostra redazione (RILEGGI QUI). Secondo quanto verificato da FcInterNews.it, le parti si sono però venute incontro trovando l'accordo sulla base di un triennale da 4,5 milioni a stagione. Resta ancora da trovare l'intesa con la Roma, ma l'attuale situazione dirigenziale dei giallorossi non semplifica una trattativa.

