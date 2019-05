Quaranta presenze, 12 gol e 4 assist. Numeri importanti per un giocatore in continua ascesa. Ayoze Perez Gutiérrez, stella del Newcastle, è finito sul taccuino di squadre importanti. Come riporta il Corriere dello Sport il suo nome si va ad aggiungere a quelli di altri calciatori, con caratteristiche simili, sul taccuino dell'Inter. Ebbene, secondo quanto appurato da FcInterNews in Spagna, Piero Ausilio due mesi fa ha già avuto un contatto diretto, seppur via telefono, con l’agente del giocatore 25enne. Nulla di davvero concreto, ma la classica richiesta di informazioni specifiche su costo e disponibilità del diretto interessato.

Tuttavia il direttore sportivo della Beneamata non è stato l’unico a formulare richieste di questo tipo. Il procuratore dell’attaccante sa benissimo che sulle tracce del suo assistito ci sia anche il Siviglia. A tal proposito Monchi aveva pensato a Perez quando lavorava per la Roma. E prima di lui pure Walter Sabatini, che addirittura aveva trovato l’accordo per l’approdo dell’esterno nella Capitale, ma poi apparve il club di Rafa Benitez che offrì condizioni economiche più favorevoli all’atleta e i giallorossi non completarono l’operazione. Occhio anche all’Arsenal, qualora Unai Emery rimanesse a Londra, e al Tottenham in Uk, attenzione al Napoli in Italia.

Dal canto suo il giocatore è pronto per il grande salto, allo step successivo della sua carriera. Crede che se qualcuno puntasse davvero su di lui, offrendo ai Megpies circa 30-33 milioni di euro (difficilmente i bianconeri si accontenteranno di meno), sarebbe pronto per misurarsi in competizioni importanti come la Champions League e altri tornei internazionali. A partire da quelli della propria Nazionale. Infatti, secondo alcune indiscrezioni, il Ct Luis Enrique avrebbe intenzione di convocare a giugno per la prima volta Ayoze Perez per la rappresentativa iberica.

