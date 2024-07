Joaquin Correa, come noto, non fa parte del progetto dell’Inter e il suo rientro è solo momentaneo. Oltre alle varie richieste di informazioni provenienti dai club arabi, turchi, dall’Aek Atene, dal Betis e, in base agli ultimi rumors, dal Monza, l'argentino ha ulteriori estimatori. Secondo quanto appurato da FcInterNews infatti il Tucu è stato di recente sondato dal Siviglia e dalla Lazio, squadra in cui ha giocato prima di trasferirsi a Milano.

Sia gli andalusi sia i biancocelesti hanno infatti contattato Alessandro Lucci, l’agente del calciatore, per capire i possibili costi del trasferimento e ovviamente dell’ingaggio dell’argentino. L’Inter, che non vorrebbe realizzare minusvalenza, chiede circa 7-8 milioni di euro per Correa.