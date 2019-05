Crescono le quotazioni di Davide Merola come contropartita gradita al Cagliari nell'ambito dell'operazione che dovrebbe portare Nicolò Barella all'Inter. Ieri pomeriggio l'entourage del talentino classe 2000 ha incontrato il diesse rossoblù Marcello Carli nell'ambito di altre operazioni riguardanti il club isolano. L'occasione giusta, però, per approfondire anche la questione Merola, con i dialoghi tra le parti che sono entrati nel vivo. Al Cagliari e al presidente Tommaso Giulini piace molto il bomber tascabile della Primavera nerazzurra, che in molti paragonano a Totò Di Natale e Fabrizio Miccoli. L'idea sarebbe quella di prenderlo a titolo definitivo, facendolo maturare in prestito in Serie B la prossima stagione (hanno già preso informazioni Frosinone, Virtus Entella e Benevento). Una soluzione che non dispiace neppure ai rappresentanti di Merola.

Lui e Gavioli piacciono tanto e possono essere le contropartite giuste per strappare il via libera del Cagliari per Barella. L'Inter è in pressing e giorno dopo giorno cresce l'ottimismo, anche se c'è ancora un po' di distanza tra offerta (33 milioni più due contropartite) e richiesta (38-40 milioni più due giocatori). Nulla che non possa essere colmato nelle prossime settimane.

VIDEO - BORJA VALERO JR DONA I SOLDI DEL REGALO DI COMPLEANNO IN BENEFICENZA E SI COMMUOVE