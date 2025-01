A pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Empoli, Massimiliano Farris, vice allenatore nerazzurro, presenta la sfida di San Siro e le relative scelte di formazione raggiungendo la postazione DAZN: “Giocare con l’asterisco non è facile, perché poi soprattutto all’esterno si parla di potenzialmente e virtualmente. Ma il Napoli è lassù e stasera c'è l'occasione per prendere tre punti e solo il campo può darteli”.

Cosa ha lasciato il pari col Bologna? Vi aspettate un Empoli simile?

“Tu studi qualcosa anche se non hai tantissimo tempo, perché abbiamo giocato mercoledì. Fanno la pressione alta però i ragazzi sono pronti. Contro il Bologna il pari ha lasciato l’amaro in bocca ma abbiamo fatto un’ottima prestazione pur con il dispendio di energie dopo Venezia. Alla fine è un ottimo punto pur col dispiacere per non avere raggiunto la vetta, ma stasera c'è un'altra occasione”.

Su Asllani e Taremi titolari.

“Sappiamo che vestire la maglia dell'Inter non è semplice però lui dà sempre tutto, col Venezia aveva fatto bene e la prova col Bologna non è stata assolutamente negativa, siamo tranquilli. Su Taremi siamo straconvinti che ci darà l'apporto in termini che deve dare in termini di gol, fermo restando che è un giocatore utilissimo che sa muoversi".

Quali sono le statistiche da allenatore capo?

“Stare cinque metri davanti nell'area tecnica o cinque dietro seduto dietro per me cambia il mondo. Stasera spero di dare il meglio perché sento questa bella responsabilità".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!