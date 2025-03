Arrivano novità in casa Inter, dove erano fissati per la giornata oggi gli esami strumentali per Denzel Dumfries e Lautaro Martinez, ultimi in ordine cronologico ad impensierire Simone Inzaghi per problemi fisici. Ad aggiornare proprio in merito alle condizioni dei due sopraccitati campioni d'Italia è Sky Sport che conferma le sensazioni trapelate nei giorni scorsi, immediatamente dopo le notizie pervenute dall'Argentina a proposito del ritorno a Milano del Toro per via di un problema alla coscia che, per precauzione, Scaloni e staff hanno preferito non sovraccaricare: nulla di grave per il capitano dell'Inter che ha patito di un semplice risentimento ai flessori già in fase di guarigione. Il diez di Bahia Blanca salterà la gara con l'Udinese ma sarà a disposizione già per il periodo a cavallo tra la gara di Coppa Italia contro il Milan e per il Parma.

Un po' più seria la situazione legata all'olandese Dumfries che ha accusato una distrazione al bicipite femorale della coscia destra: un problema che lo costringerà ad uno stop più lungo del compagno. La sua presenza è fortemente in dubbio sia per il derby di Coppa Italia che per la gara successiva col Parma. Le sue condizioni verranno rivalutate settimana prossima, con l'obiettivo e la speranza di riaverlo contro il Bayern Monaco.

