L'ex Inter ha colto anche l'occasione per fare chiarezza sulle voci legate ad un ritorno nel campionato danese: "La Superliga non era una delle mie considerazioni. Certo, ho pensato alla mia famiglia, ma non sarebbe stato il miglior passo per la mia carriera. Il Brentford è stata la scelta perfetta. Quella era l'opzione migliore per me in quel momento. Avevo anche alcune altre possibilità. Restare anche in futuro? Non sono affatto preoccupato, penso al qui e ora. Ad un certo punto prenderò una decisione, e potrebbe essere la permanenza a Brentford in futuro".