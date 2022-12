Denzel Dumfries sa che può fare meglio e non lo nasconde quando viene incalzato sull'argomento dai giornalisti che gli fanno notare i passi indietro a questi Mondiali rispetto al livello mostrato a Euro 2020: "Capisco che ci siano delle critiche e ovviamente sono critico anche con me stesso - le parole dell'interista in conferenza stampa -. Voglio essere importante con un gol o un assist".

Dumfries, da quinto di destra, gioca spesso all'altezza degli attaccanti ma non arriva quasi mai ai cross: "C'è un motivo se gioco in quella posizione, come laterale di destra posso aprire spazi per gli attaccanti. C'è un'idea tattica dietro".

In generale, oltre all'ex PSV, è tutta l'Olanda che non sta brillando in questa competizione: "La cosa più importante è aver chiuso il girone in testa, ma ovviamente vogliamo offrire più spettacolo ai tifosi. Sappiamo cosa deve essere migliorato, speriamo che questo si veda negli ottavi di finale. Gli USA hanno una squadra buona, che ha energia. Se presseranno alti, automaticamente si apriranno gli spazi, e questa cosa ci sta bene. Speriamo che sia una bella partita, soprattutto perché siamo nella fase a eliminazione diretta".