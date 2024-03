Nel corso di una recente intervista rilasciata a Bein Sports, Federico Dimarco ha inquadrato così il ritorno degli ottavi di Champions League che vedrà la sua Inter opposta all'Atletico Madrid dopo l'1-0 nerazzurro di San Siro: "Sarà una partita durissima, difficile, sappiamo cosa vuol dire andare a giocare in campi difficili come è successo nella scorsa stagione in casa del Porto, sempre agli ottavi di Champions - le parole del laterale di Inzaghi -. L'Atletico Madrid è una grande squadra e lo ha dimostrato in tutti questi anni con Simeone. Andremo lì a fare la nostra partita".

Inzaghi.

"Ha un bel bel rapporto con tutti, ci fa ridere, ci fa star bene. Sa anche quando deve dare la sua impronta per dare magari una mano ai ragazzi più giovani. Siamo felici di averlo con noi".



Lautaro Martinez.

"Stiamo parlando di uno degli attaccanti più forti al mondo, conosciamo la sua importanza all'interno della squadra, Lautaro è il nostro capitano e speriamo che continui così fino alla fine".



Capitolo nazionale.

"Spalletti ha portato molta felicità e un gioco diverso dal precedente che avevamo con Mancini. Stiamo cercando di imparare partita dopo partita il suo modo di giocare, quello che vuole e quello che ci chiede".

