Digitalbits risponde con una nota ufficiale alle voci di queste ultime ore che vorrebbero sia l'Inter che la Roma intenzionate a rimuovere già da questa 32esima giornata della Serie A la scritta dello sponsor partner dalle maglie da gioco in seguito all'inadempimento dei pagamenti: "Abbiamo intrapreso un processo proattivo per la ridefinizione delle partnership che coinvolgeranno Digitalbits nel futuro, in linea con gli obiettivi di sostenibilità economica e utilizzo della tecnologia blockchain – si legge –. I contratti di sponsorizzazione riguardanti l’esposizione del brand Digitalbits con le squadre di calcio As Roma e Inter sono stati conclusi con Zytara Labs".

