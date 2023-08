Japhet Tanganga, difensore classe 1999 del Tottenham, è nella lista dei profili che l'Inter sta tenendo d'occhio per rinforzare il reparto arretrato di Simone Inzaghi. L'inglese, spiega Gianluca Di Marzio, ha diverse opzioni sul tavolo per restare in Premier League, ma preferisce aspettare i nerazzurri, che dovranno decidere se affondare il colpo o meno con gli Spurs.

Parallelamente, Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno tenendo vive anche altre opzioni, ormai note: Trevoh Chalobah del Chelsea e Takheiro Tomiyasu dell'Arsenal su tutte, mentre Giorgio Scalvini è destinato a rimanere un sogno, visto che l'Atalanta non ha nessuna intenzione di cederlo. "L'Inter - conclude l'esperto di mercato di Sky Sport - si prenderà qualche giorno per ragionare sulle varie opzioni a disposizione".