Dietro alle parate di Onana, alle dichiarazioni di Marotta, Inzaghi, Zhang, alle sbracciate di Barella, ai gol rumorosi di Lautaro ci sono anche loro. I leader "silenziosi". In ogni squadra ci sono, in ogni squadra fanno la differenza. Non amano fare proclami davanti ai microfoni o "caciara" sui social. Se parlano, parlano al momento giusto, se non parlano è perché amano far parlare il campo.

Se cercate sul vocabolario la definizione esatta di leader silenzioso troverete sicuramente il nome di Matteo Darmian da qualche parte. Ieri contro il Porto ha dovuto rimpiazzare il malconcio Skriniar nella difesa a tre, rimediando un cartellino giallo nel primo tempo a causa di una brutta palla persa da Barella. Gara condizionata? Niente paura, come canta Ligabue. Darmian è uscito dal campo nella ripresa per crampi dopo aver dato tutto, fino all'ultima goccia di energia, risultando ancora una volta tra i migliori in campo. Lo puoi schierare braccetto nella difesa a tre o come quinto di destra a centrocampo, per lui non fa differenza. In campionato ha avuto la meglio prima su Kvaratskhelia e poi su Leao. Parla poco, ma quando è in campo si fa sentire eccome.

Il secondo leader silenzioso di questa Inter è Acerbi. Vi ricordate le critiche in estate dopo il suo arrivo tanto voluto da Inzaghi? Ha preferito sorvolare, facendo parlare anche in questo caso solo il campo. In poche settimane ha "rubato" il posto a De Vrij nella difesa a tre. Come Matteo, Francesco è quasi sempre risultato uno dei migliori in campo. Pochissime sbavature che si possono contare sulle dita di una mano. Non ha fatto vedere palla a Osimhen, a Giroud e nei 200 minuti contro il Porto, tra andata e ritorno, ha praticamente preso tutto quello che poteva prendere. Una garanzia.