Classico appuntamento su Instagram per Stephane Dalmat, che in video rivela le sue sensazioni a poche ore da Inter-Lecce: "Spero in una vittoria per la fiducia e anche per la classifica. Anche le altre perdono punti, non dobbiamo dire che è solo l'Inter. Una settimana fa sono stato molto duro con la squadra. Non dobbiamo dimenticare che due anni fa quasi la totalità di questa rosa ha vinto il campionato. Certo non c'era questo allenatore (Conte prima di Inzaghi, ndr) avevamo un Lukaku che ha fatto l'anno della sua carriera, c'erano Hakimi, Perisic, Vidal, Sanchez, che avevano molta esperienza per aiutare la squadra. Questi giocatori sono andati via, c'è stato un cambio in panchina con l'arrivo di un allenatore che io rispetto molto, perché allenare l'Inter è molto difficile.