Sono ore decisive per il futuro di Marcelo Brozovic. Come riportato da Relevo, il trasferimento all'Al-Nassr non sarebbe ancora cosa fatta in questo momento. Il calciatore non ha ancora dato il via libera alla cessione in Arabia Saudita. L'Inter ha fretta di chiudere con i sauditi, che garantirebbero più soldi, ma il calciatore si è preso del tempo e vuole tutte le garanzie necessarie prima di dire sì. Sullo sfondo c'è il Barcellona, con Xavi che sta cercando di convincere il calciatore ad aspettare i blaugrana. Le percentuali al momento sono basse, ma non nulle: domani in ogni caso sarà un giorno chiave.

Qualche ora fa, tra l'altro, in uno scambio di battute con il giornalista Fabrizio Biasin il croato aveva tenuto a specificare che "Tutti mi salutano e io non ho parlato con nessuno, robe da matti". In ogni caso il Barcellona ha pronto anche il piano B: se non arriverà Brozovic, possibile ingaggio di Dani Parejo a costo zero.