In caso di addio al Nantes, Nathan Zézé vorrebbe approdare all'Inter. È questa, stando a quanto risulta ai colleghi francesi di Footmercato, la preferenza del difensore transalpino che, nonostante approcci molto concreti da parte dei club inglesi, preferirebbe unirsi al club campione d'Italia.

Il classe 2005 comunque non andrà al braccio di ferro: per arrivare alla fumata bianca le due società devono ora concordare l'importo del trasferimento. Come riferito dalla nostra redazione (RILEGGI QUI), la cifra giusta per il via libera si aggira sui 20 milioni di euro.

🚨EXCL: 🟡🇫🇷🇨🇮 #Ligue1 |



‼️ En cas de départ de Nantes, Nathan Zézé souhaite rejoindre l'Inter Milan.



➡️ Malgré des approches très concrètes de clubs anglais, le jeune défenseur nantais préfère rejoindre les champions d'Italie.



❌️ Pour autant, il n'ira pas au bras de fer… pic.twitter.com/7C0J4oUcZi — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 29, 2024

