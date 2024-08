L'Inter ha provato un nuovo affondo, andato però a vuoto, per Nathan Zézé. Il club nerazzurro, stando alle informazioni raccolte dai colleghi francesi di Footmercato, avrebbe presentato al Nantes un'offerta da 15 milioni di euro inclusi i bonus, ricevendo però il no della dirigenza francese che continua a chiederne 20.

Il difensore non vuole entrare in conflitto con il suo club per forzare l'addio, ma "resta desideroso di unirsi al club campione d'Italia in carica nonostante la dura concorrenza che lo attende in nerazzurro", si legge sul sito. Sul classe 2005 ci sono anche alcuni club inglesi.

