Arturo Vidal, ormai promesso sposo del Flamengo, è atteso nelle prossime ore a Rio de Janiero. Come riportato dal portale Lance, il centrocampista in uscita dall'Inter questa notte sarà presente al Maracanà per la sfida di Copa Libertadores in programma tra la squadra brasiliana e il Tolima.

Il cileno si sottoporrà poi alle visite mediche e firmerà il contratto fino a dicembre 2023 con il Flamengo, ma l'annunio ufficiale slitterà fino al 16 luglio. Vidal infatti tornerà in Italia nel weekend per risolvere alcune questioni personali.