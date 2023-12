Imbattuta e prima in campionato, l'Inter Primavera si scopre vincente anche in Coppa Italia dopo che per cinque volte aveva mancato l'appuntamento con i tre punti in Youth League (a proposito, martedì la squadra nerazzurra si gioca il tutto per tutto con la Real Sociedad in chiave playoff). I nerazzurrini riescono a disdire l'abbonamento all'1-1, risultato uscito 5 volte nelle ultime 5 partite, grazie a un secondo tempo travolgente contro un'Atalanta che ha potuto fare ben poco di fronte alla forza dell'avversario. Chiusa la prima frazione con il botta e risposta tra Spinaccè e Riccio in meno di dieci minuti, è il solito Di Maggio, al 51', a far saltare il banco con il più classico dei suoi inserimenti che si conclude in gol, anche complice una deviazione netta di un difendente. Tutto era partito da un errore del portiere Pardel, che 10' più tardi esce a valanga su Sarr permettendogli di presentarsi dal dischetto. Un'occasione che il centravanti, oggi capitano, sfrutta a dovere trasformando il calcio di rigore che mette fine in anticipo alla sfida e proietta i compagni ai quarti di finale contro il Torino, uscito vincente dall'incrocio con l'Udinese.

94' - Non c'è più tempo, cala il sipario al 'Konami Youth Development Centre' di Milano! L’Inter Primavera batte 3-1 l'Atalanta e vola ai quarti di finale della Coppa Italia dove troverà il Torino. Decisive le reti di Spinaccè, Di Maggio e Sarr su rigore; per i bergamaschi gol di Riccio.

91' - Assegnati 4' di recupero.

91' - Zuberek a un passo dal gol! Il polacco calcia a colpo sicuro, ma viene fermato sulla linea di porta!

90' - Sarr si divora il 4-1! Fa tutto bene il numero 9, che riesce anche a saltare Pardel ma poi sbaglia a porta vuota.

87' - L'Atalanta prova con le ultime energie a rimetterla in piedi: Colombo crossa verso Fiogbe che in acrobazia manda sull'esterno della rete.

84' - Quieto fermato sul più bello! Grande slalom del numero 11 interista, che si crea lo spazio per la conclusione dal limite dell'area. Tiro deviato in corner.

83' - Inter vicina ancora al poker! Duetto Zuberek-Sarr, con quest'ultimo che mastica il tiro. Palla fuori.

79' - Esce tra gli applausi di Interello Akinsanmiro, dentro Ricordi. Finisce anche la partita di Vlahovic, minuti per Fiogbe.

75' - Stankovic e Zuberek le novità in casa Inter.

74' - Altro cambio nell'Atalanta: Manzoni lascia spazio a Gariani.

72' - Sarr vicino al colpo di grazia! Di Maggio entra in area a tutta velocità e appoggia sulla sua sinistra, dove irrompe il capitano col suo sinistro. Tiro centrale, Pardel si oppone coi piedi.

70' - Pardel fa suo il pallone in presa bassa, intercettando il cross di Sarr diretto a Quieto.

64' - Prova ad accendersi Vlahovic, fin qui anonimo, conquistando un corner per l'Atalanta.

63' - SARR NON SBAGLIA DAL DISCHETTO E FA 3-1! Pardel intuisce l'angolo ma non può arrivare sul tiro forte e preciso del capitano.

61' - CALCIO DI RIGORE PER L'INTER! Ennesimo break di Akinsanmiro, che conduce palla fino al limite dell'area e poi imbuca per Sarr, travolto sullo slancio dall'uscita di Pardel. Che si prende anche un giallo.

58' - Primi due cambi per l'Inter: Chivu richiama in panchina Nezirevic e Alexiou, entrambi ammoniti, per mandare in campo Aidoo e Matjaz. Nell'Atalanta dentro Bonanomi per Riccio e Capac al posto di Simonetto.

57' - Akinsanmiro interrompe l'azione atalantina parando il pallone con la mano: punizione per gli ospiti, ma nessun provvedimento disciplinare per il 44.

56' - Pardel smanaccia il tiro-cross velenoso di Akinsanmiro. Nessun interista nei paraggi, libera l'area Comi.

55' - Guerini, dopo aver fatto un tunnel a Sarr, viene steso a centrocampo dal capitano interista.

51' - L'INTER TORNA AVANTI, GOL DI DI MAGGIO! Brutto errore nella costruzione dal basso di Pardel, cattura il pallone Spinaccè, che allarga intelligentemente sulla destra per Quieto, abile a mettere a rimorchio per Di Maggio. Il centrocampista si presenta al limite dell'area con l'idea di piazzarla sul secondo palo, e alla fine beffa il portiere grazie alla netta deviazione di un difendente bergamasco.

49' - Ammonito Simonetto, colpevole di aver commesso un fallo tattico su Bovo. Pareggiato il conto dei gialli: ora è 1-1.

47' - Stante si arrangia con le cattive con Vlahovic non lasciandolo girare: l'arbitro lo punisce con un fischio contro.

46' - Sarr prova a scattare sul primo pallone che arriva in area della ripresa, ma Comi è nettamente in anticipo.

14.08 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Inter-Atalanta Primavera!

14.07 - Cambio all'intervallo per l'Atalanta: Bordiga per Ghezzi.

50' - Duplice fischio di Gianluca Grasso, finisce qui il primo tempo Inter-Atalanta Primavera! Squadre negli spogliatoi sul risultato di 1-1: i gol di Spianccè all'11esimo e Riccio 9 minuti dopo.

49' - Si allunga il recupero, mentre Castiello riprende posto in campo.

48' - Castiello portato fuori a braccio dallo staff medico atalantino, ospiti momentaneamente in dieci uomini.

46' - Alexiou fin troppo irruento in questa circostanza su Castiello: cartellino giallo per il centrale di Chivu, con quest'ultimo che ha qualcosa da ridire all'arbitro.

45' - Assegnati 3' di recupero.

44' - Spinaccè tenta una rovesciata impossibile! Bella da vedere l'acrobazia dell'attaccante interista, ma poco efficace. Applausi comunque per il coraggio.

42' - Torna a farsi vedere in attacco l'Atalanta, ma l'azione dura poco: tutto fermo per un fuorigioco di Manzoni.

42' - Spinaccè di testa! Bel movimento dell'autore del primo gol, che non è riuscito a girare il pallone verso lo specchio come avrebbe voluto.

41' - Ristabilita la parità numerica in campo, è rientrato in campo Ghezzi.

40' - L'arbitro ferma il gioco per sincerarsi delle condizioni di Ghezzi, rimasto a terra dolorante.

39' - Scivolata provvidenziale di Comi. Porta chiusa in faccia a Bovo, pronto a colpire a rete dall'interno dell'area di rigore.

38' - Ora l'Inter dà continuità alla sua azione offensiva. Si gioca da un minuto buono nella metà campo atalantina.

36' - Dalla bandierina, Quieto mette in zona primo palo, dove sbuca Sarr con una girata di testa. Palla fuori.

35' - Azione in fotocopia rispetto a un minuto fa: Motta pennella sul secondo palo, chiude Simonetto. Questa volta in corner.

34' - L'Inter sfonda ancora a sinistra con Motta, il cui cross in area mette in difficoltà Simonetto che spedisce la palla in tribuna.

32' - Tentativo velleitario di Colombo, al volo, sulla respinta a due pugni di Raimondi: la palla si perde in fallo di fondo.

31' - L'arbitro vede un tocco di mano di Alexiou, nel traffico dell'area di rigore bergamasca. Sfuma l'azione dell'Inter.

29' - Regonesi scorta l'uscita della palla in fallo di fondo, impedendo a Sarr di arrivare sul filtrante di Akinsanmiro.

28' - Brutto intervento di Sarr ai danni di Castiello: l'arbitro tiene nel taschino il giallo scatenando la furia di Bosi. Poi ammonito.

27' - Raimondi para in due tempi, con un leggero brivido! Manzoni scappa via alla linea difensiva dell'Inter e si presenta fuori area per calciare: tiro centrale che il portiere di casa neutralizza non senza difficoltà.

26' - Nezirevic, sul pressing di Riccio, si rifugia saggiamente da Raimondi. Dopo il pari l'Atalanta ha preso coraggio

23' - L'Inter torna a minacciare l'Atalanta! Bella iniziativa di Di Maggio che, dopo uno slalom, ci ha provato con un tiro dal limite dell'area. Palla sui cartelloni pubblicitari.

20' - PAREGGIA L'ATALANTA CON RICCIO! Da rimessa laterale, gli ospiti trovano l'1-1 con l'inserimento a fari spenti di Riccio che, approfittando del bel suggerimento di Castiello dalla destra, doma il pallone nell'area piccola per poi trafiggere Raimondi. Un po' soft qui la difesa di Chivu.

19' - Quieto regala un corner all'Atalanta dopo un ritorno difensivo generoso.

17' - L'arbitro richiama Simonetto, autore di un intervento in netto ritardo su Stante dopo la bella diagonale difensiva di Nezirevic.

16' - Termina direttamente in fallo di fondo il cross sbilenco di Sarr-

15' - Continua ad attaccare l'Inter, evidentemente non paga del vantaggio. Atalanta fin troppo attendista finora.

14' - Terzo gol in stagione per Spinaccè, a segno in tutte le competizioni: prima di questa marcatura, il 22 nerazzurro aveva messo la sua firma in campionato e Youth League, nei match contro Empoli e Salisburgo.

13' - Si alza la bandierina dell'assistente: l'autore del gol Spinaccè pizzicato in posizione di fuorigioco.

12' - Premiata, dunque, la voglia di fare la partita dell'Inter, in vantaggio alla prima, vera occasione creata.

11' - LA SBLOCCA SPINACCE', INTER IN VANTAGGIO! Fa tutto bene il centravanti di Chivu che, dopo aver lavorato bene il pallone sulla trequarti verso la corsia sinistra Motta, va a raccogliere il cross di Motta sul secondo palo spingendolo in porta con un colpo di testa.

9' - Carica sul portiere di Manzoni: inevitabile l'intervento dell'arbitro.

8' - E' rimasto a terra Riccio dopo un contrasto con Sarr: per l'arbitro è fallo di quest'ultimo. Chivu non è d'accordo.

6' - Bel break a centrocampo di Akinsanmiro, Spinaccè entra in possesso del pallone ma non affonda perché non trova grande collaborazione dai suoi compagni.

5' - Sarr non può arrivare sul lancio dalle retrovie: si riparte con una rimessa dal fondo di Pardel.

4' - L'Inter cerca una combinazione stretta con Di Maggio e Sarr vicino all'area atalantina, ma la giocata non riesce per un'imprecisione tecnica.

3' - Stante commette fallo ai danni di Vlahovic: arriva il primo fischio dell'arbitro.

2' - Possesso palla insistito dell'Inter, che prova a imporre subito il suo ritmo alla gara.

1' - L’Atalanta, oggi in completo bianco da trasferta, dà il primo giro al pallone del match. L’Inter veste il classico nerazzurro.

13.03 - Fischio d’inizio di Gianluca Grasso, comincia in questo momento Inter-Atalanta Primavera!

13.01 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

13.00 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo di Interello preceduti dalla terna arbitrale.

12.55 - Dirige l'incontro l’arbitro Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino, i suoi assistenti sono Alessandro Antonio Boggiani (Monza) e Doriana Isidora Lo Calio (Seregno).

12.50 - Ancora 10 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Inter-Atalanta Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

12.45 - Qualche cambio di formazione inevitabile per Chivu visti gli impegni ravvicinati: restano inizialmente a riposo i titolarissimi Cocchi, Stankovic, Berenbruch, Matjaz e Aidoo, oltre a Calligaris, neanche convocato. In porta c'è Raimondi, davanti a lui esordisce dal 1' Alexiou in campo con Stante; ai loro lati Nezirevic e Motta. In mezzo conferme per Di Maggio e Akinsanmiro, mezzali in un centrocampo a tre completato da Bovo. L'attacco lo guida Sarr, con Quieto e Spinaccè a dargli supporto.

12.40 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (4-3-3): 12 Raimondi; 2 Nezirevic, 15 Stante, 33 Alexiou, 13 Motta; 44 Akinsanmiro, 5 Bovo, 8 Di Maggio; 22 Spinacce, 9 Sarr, 11 Quieto. A disposizione: 21 Tommasi, 3 Cocchi, 4 Stankovic, 14 Berenbruch, 16 Guercio, 17 Vedovati, 18 Zuberek, 19 Matjaz, 24 Ricordi, 27 Aidoo, 29 Diallo. Allenatore: Cristian Chivu.

ATALANTA: 1 Pardel; 3 Simonetto, 4 Comi, 5 Ghezzi, 6 Mendicino, 7 Manzoni, 8 Riccio, 9 Vlahovic, 18 Guerini, 29 Castiello, 33 Regonesi. A disposizione: 22 Sala, 14 Bordiga, 16 Armstrong, 17 Fiogbe, 19 Tavanti, 21 Bonanomi, 23 Tornaghi, 26 Jonsson, 30 Capac, 32 Gariani, 36 Colombo. Allenatore: Giovanni Bosi.

12.33 - Ancora Inter e Atalanta Primavera una di fronte all'altra dopo l'1-1 di undici giorni fa, in campionato. Questa volta però si gioca a campi invertiti e in un'altra competizione: in palio, infatti, c'è l'accesso ai quarti di finale della Coppa Italia di categoria, quindi oggi va trovato per forza un vincitore. Dal 'Konami Youth Development Centre' di Milano, benvenuti a Inter-Atalanta, gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Il kick-off è fissato per le 13.