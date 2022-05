Cristian Chivu, tecnico del decimo scudetto dell'Inter Primavera, si presenta nella sala conferenze del Mapei Stadium con Roberto Samaden dopo il trionfo nella finalissima scudetto con la Roma. Prende la parola il direttore responsabile del Settore giovanile: "Cristian ha fatto un grandissimo lavoro ma soprattutto ha avuto la capacità di seguire un percorso, questo non è banale. E' stato un grandissimo campione poi quando cambi mestiere la fretta ti porta a fare scelte non corrette. Ha avuto l'umiltà di fare un percorso con noi, questo è il coronamento di un lavoro lungo. Cristian farà altrettanto bene quando deciderà di allenare i grandi, ma ce lo teniamo stretto, come prevedeva il programma stilato con Marotta, Baccin e Ausilio. Pensiamo che il contributo sia importante in un arco temporale di medio periodo. Siamo contentissimi di Cristian e lo saremmo stati anche perdendo col Cagliari sabato. Abbiamo vinto con due 2005 e due 2004 in campo, ragazzi che sono cresciuti tantissimo per merito di Chivu".

Poi tocca a Chivu:

Hai vinto tanti titoli da calciatore, questo è il tuo primo da allenatore: come ci si sente?

“Prima di tutto sono felice per i ragazzi, i veri protagonisti, non io. Sono contento del lavoro svolto. Questo gruppo l'ho preso tre anni fa. Abbiamo avuto momenti meno belli, per tanti mesi non ci siamo allenati per la pandemia... Io sottolineerei questo, ovvero la fatica che i ragazzi hanno fatto in questi due anni, abbiamo recuperato il tempo perso. Sono felice per loro perché hanno seguito un sogno: abbiamo fatto un patto a Firenze, oggi abbiamo fatto il 17esimo risultato utile consecutivo. Non è facile avere una striscia positiva così lunga nel Settore giovanile. Io conto meno, sono un uomo riservato. Sono loro che devono festeggiare”.

Casadei è pronto per il salto?

“Sta a lui, sta ai ragazzi capire che facendo il salto cambia tutto. Secondo me in tutti questi anni siamo stati capaci di trasmettere cosa è il calcio dei grandi. Ha fatto miglioramenti, è un giocatore eccezionale per struttura, per me lo vedremo in Serie A o all'estero. E' un giocatore che ha mercato come tanti altri, come Zanotti che ha già esordito in prima squadra con l'Inter. Potranno fare carriera e togliersi belle soddisfazioni”.

Te lo aspettavi o è arrivato prima del previsto questo scudetto?

“Io faccio l'allenatore per vincere, me lo aspettavo. Con l'Under 17 il campionato si è fermato a febbraio ma avevamo battuto l'Atalanta; l'anno scorso la delusione è stata grande dopo aver stradominato il campionato. Però abbiamo imparato a gestire diversamente dal punto di vista emozionale i ragazzi. La mia ambizione è migliorare i ragazzi, ma voglio vincere”.