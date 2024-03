Non c'è la goleada alla quale ci aveva abituati, anzi per poco Alberto Gilardino non riesce a fare un altro sgambetto all'Inter dopo la gara di andata. Ma alla fine, i nerazzurri riescono a portare a casa anche questa: successo soffertissimo per la squadra di Simone Inzaghi al cospetto di un Genoa gagliardo, che non vuole saperne di mollare nemmeno quando nel giro di sette minuti rimedia due ganci da Kristjan Asllani prima e da Alexis Sanchez su calcio di rigore poi. Il Grifone imbriglia bene i nerazzurri, riesce a riaprire la partita con la volée micidiale di Johan Vasquez poi crea altre apprensioni alla porta di Yann Sommer, sospinto anche dai 4mila tifosi giunti a Milano che per larghi tratti si fa sentire più del resto di San Siro. L'Inter riscopre il successo col sudore, ma alla fine sono tre punti che permettono di proseguire nel proprio volo verso lo Scudetto, con la Juve distante ora ben 15 punti.

IL TABELLINO

INTER-GENOA 2-1

MARCATORI: 31' Asllani (I), 38' Sanchez (I, rig.), 54' Vasquez (G)

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard (74' 31 Bisseck), 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries (46' 36 Darmian), 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (66' 15 Acerbi); 70 Sanchez (66' 9 Thuram), 10 Lautaro Martinez (76' 8 Arnautovic).

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 41 Akinsanmiro, 50 Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

GENOA: 1 Martinez; 4 De Winter, 13 Bani, 22 Vasquez; 20 Sabelli (87' 18 Ekuban), 10 Messias (63' 9 Vitinha), 47 Badelj, 32 Frendrup (46' 8 Strootman), 3 Martin (63' 90 Spence); 11 Gudmundsson, 19 Retegui.



In panchina: 16 Leali, 39 Sommariva, 2 Thorsby, 5 Bohinen, 14 Vogliacco, 17 Malinovskyi, 23 Cittadini, 53 Pittino.

Allenatore: Alberto Gilardino.

Arbitro: Ayroldi. Assistenti: Del Giovane - Mastrodonato. Quarto ufficiale: Giua. VAR: Paterna. Assistente VAR: Doveri.

Note

Spettatori: 75.421

Ammoniti: Frendrup (G), Dumfries (I), Strootman (G), Vasquez (G), Lautaro Martinez (I), Inzaghi (I)

Corner: 4-5

Recupero: 1°T 3', 2°T 4'.

94' - FISCHIA AYROLDI, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO!!! L'INTER SUDA TANTISSIMO MA CONTINUA NEL SUO VOLO SCUDETTO, GENOA BATTUTO 2-1

92' - Nel frattempo, si registra un nuovo guaio per Frattesi. Durante il riscaldamento, il centrocampista ha accusato un altro fastidio muscolare e ha dovuto fermarsi.

91' - Azione lineare del Genoa, pallone spazzato da Darmian. Poi Martinez compie una grande parata su Arnautovic.

90' - Saranno quattro i minuti di recupero.

89' - Ammonizione per Simone Inzaghi che ha invitato i suoi a tenere la palla uscendo di molto dall'area tecnica.

87' - Altra mossa offensiva per Gilardino: fuori Sabelli, in campo Ekuban.

86' - Gran recupero di Asllani che riesce a togliere il pallone a Spence.

85' - Asllani recuper un pallone e guadagna un fallo da Strootman.

83' - Bani salva la porta del Genoa. Thuram serve Carlos Augusto che davanti alla porta calcia a colpo sicuro, Bani con una scivolata chiude la porta.

82' - Gran controllo nello stretto di Thuram, palla in mezzo per Barella che calcia alle stelle.

81' - Non esce l'Inter, Mkhitaryan perde palla e Asllani si rifugia in corner.

78' - Contrasto Carlos Augusto-Spence, per Ayroldi è fallo del brasiliano.

76' - Esce Lautaro, Inzaghi si affida ad Arnautovic.

74' - Ancora Genoa: Retegui salta di testa in mezzo all'area e colpisce mandando fuori di poco.

74' - Cambio per l'Inter: Bisseck entra al posto di Pavard.

73' - Acerbi mette in corner, nerazzurri che stanno vivendo un momento di affanno.

71' - Spence ha dato vivacità al Genoa, cross dell'ex Tottenham controllato da Retegui che viene murato dalla difesa.

69' - Giallo per Lautaro, il capitano nerazzurro resta basito. E ne ha tutte le ragioni, il Toro non aveva minimamente reclamato dopo un contrasto in area.

68' - Buca l'intervento De Winter sul cross da destra, Martinez esce e anticipa Thuram.

66' - Segna Vitinha, ma Ayroldi ferma tutto per fuorigioco.

65' - Tornano in campo Acerbi e Thuram: il primo entra al posto di Dimarco, il francese dà il cambio a Sanchez

63' - Cambi nel Genoa: Vitinha e Spence rilevano Messias e Martin.

62' - Fallaccio di Sabelli su Dimarco. L'esterno rossoblu prova a discolparsi ma il contrasto è netto.

61' - Vasquez, l'autore del gol del 2-1, viene ammonito: era diffidato, salterà la gara col Monza.

59' - Scontro Pavard-Bani in area genoana, per Ayroldi è fallo del francese.

59' - Incassato il gol dopo tempo immemore, l'Inter prova a riprendere il bandolo della matassa: Carlos Augusto calcia da appena fuori area, Martinez fa muro e manda in corner.

54' - Gol del Genoa! Vasquez! Volée micidiale del messicano che raccoglie un pallone respinto da De Vrij e lascia impietrito Sommer piazzando la palla nell'angolo basso più lontano.

52' - Numero di Sanchez che si accentra poi trova solo in area Darmian: il neoentrato prova la conclusione rasoterra, respinta da Vasquez. Poco dopo, calcia anche Mkhitaryan dalla distanza: para Martinez.

50' - Splendido aggancio di Lautaro sul cross di Sanchez, poi il Toro prova il tiro a giro ma il pallone non si abbassa e finisce fuori.

50' - Genoa che non molla l'osso: Messias prova una sponda di testa mettendo in mezzo all'area dove Pavard libera.

49' - Invenzione di esterno destro di Lautaro a provare il suggerimento per Sanchez che però non arriva sul pallone.

47' - Cartellino giallo per Strootman, che abbatte Lautaro a centrocampo. Era entrato per l'altro ammonito Frendrup...

47' - Barella vede una traiettoria per servire Mkhitaryan e si inventa un lancio di 40 metri, neutralizzato col corpo da un avversario.

21.55 - Calcio d'inizio del secondo tempo per l'Inter: PARTITI!

21.54 - Ufficializzati i cambi: nel Genoa Strootman rileva l'ammonito Frendrup, dentro Darmian per Dumfries.

21.52 - Le due squadre cominciano a fare capolino per l'inizio della ripresa. In casa Genoa, riscaldamento intenso per Strootman.

21.49 - Darmian sarà il primo cambio di Inzaghi, uscirà Dumfries gravato di un cartellino giallo.

48' pt - Finisce il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 2-0 sul Genoa grazie ai gol di Asllani e Sanchez.

46' pt - Mkhitaryan vince un contrasto e vola in area, poi prova la conclusione di giustezza ma viene stoppato da Vasquez al momento del tiro.

45' - Saranno tre i minuti di recupero. Retegui per poco non aggancia un gran pallone di Messias, libera Pavard.

44' - Palla rubata a Barella, riceve Gudmundsson che punta De Vrij che da vero maestro lo controlla e lo accompagna sul fondo.

42' - Nessun fallo di mano, Ayroldi invita a proseguire.

41' - Lautaro protesta reclamando un tocco di mano in area di Bani, Ayroldi non interviene aspettando il responso di Paterna.

40' - Asllani ci riprova, conclusione che però finisce fuori.

37' - Dal dischetto va Sanchez... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! Martinez spiazzato, il Tocopillano trova la prima rete in campionato

35' - Ayroldi va all'on field review. Dopo un minuto di revisione, conferma il penalty.

34' - Calcio di rigore per l'Inter. Barella viene falciato da Frendrup al momento di calciare, Ayroldi non ha dubbi e assegna il dischetto. Protesta del Genoa perché il pallone era già fuori al momento del fischio.

IL GOL DI ASLLANI: Splendida sponda di Sanchez, che premia l'inserimento perfetto dell'albanese che di potenza e precisione mette la palla sotto la traversa di Martinez. Finalmente l'ex Empoli trova il suo primo gol in nerazzurro.

31' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRR!!! KRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISTJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNN AAAAAAAAAAAAAAAASSSLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAANIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!

30' - Lo sciopero della Nord è concluso, i tifosi entrano nello stadio.

29' - Prova il diagonale mancino da fuori Dimarco, palla che non inquadra la porta.

28' - Lautaro va a recuperare palla a ridosso della propria area e corre per tutto il campo, perdendo lucidità al momento di entrare nell'area del Genoa. Oltretutto, il Toro era solo contro quattro.

26' - Sommer si supera su Retegui. Bella azione del Genoa che culmina col colpo di testa del nazionale azzurro bravo a schiacciare la palla a terra. Lo svizzero si allunga e respinge, poi Gudmundsson prima e ancora Retegui poi non riescono a ribadire in porta.

23' - Barella! Sprint di Mkhitaryan che trova una parabola perfetta per Barella che prova la conclusione volante di taglio, la palla finisce alta di poco.

22' - Fallo di Dumfries su Martin, Ayroldi ammonisce anche l'olandese.

21' - Sombrero di Barella, San Siro applaude.

20' - Frendrup rende la pariglia a Barella, trattenuta netta e prolungata e giallo inevitabile.

19' - Inzaghi ha qualcosa da ridire ad Ayroldi, dopo un fallo fischiato su Frendrup.

18' - Bella sponda di Sanchez che prova a imbeccare Dumfries, bravo nel taglio in area. L'azione però sfuma.

18' - Retegui arriva sulla parabola del secondo corner con la spalla più che con la testa, pallone fuori.

17' - Sbaglia la battuta Gudmundsson, palla recuperata da Asllani che forse prende un fallo ma finisce col concedere corner rischiando un dribbling.

16' - Reazione Genoa, tentativo di conclusione di Retegui ribattuto in corner.

15' - Occasione per l'Inter! Dimarco arriva su un pallone filtrante di Barella ma trova al momento cruciale l'opposizione di Martinez. Poi viene fischiato fuorigioco sulla seconda conclusione di Dimarco ribattuta dal portiere iberico.

12' - Palla sbagliata di Pavard per Barella, recupero del Genoa. Inzaghi invita i suoi uomini a calmarsi.

11' - Prima iniziativa offensiva del Genoa, cross di Martin per l'altro quinto Sabelli che si aggiusta la palla due volte di testa prima dell'intervento di De Vrij a liberare.

9' - Sportellata di Bani ad impedire a Sanchez di ricevere palla.

8' - Prende palla il Genoa a metà campo, Messias si invola in avanti poi mette in mezzo un pallone inarrivabile per i compagni. Rinvio dal fondo per Sommer.

7' - Pavard sbaglia la misura del retropassaggio per Sommer sul pressing di Gudmundsson, il portiere ci mette una pezza.

6' - Uscita azzardata ma efficace di Josep Martinez, che di testa toglie la palla dalla disponiblità di Lautaro.

4' - Incomprensione tra Frendrup e un compagno, rimessa regalata all'Inter.

2' - Dimarco prova a chiudere un triangolo con Mkhitaryan ma serve un pallone troppo profondo che finisce fuori.

20.49 - Primo pallone del match per il Genoa: PARTITI!

20.48 - Lautaro e Badelj davanti ad Ayroldi per il sorteggio.

20.47 - Come annunciato, mancano dalla scena gli ultras della Curva Nord. Secondo anello verde deserto per tutta la metà inferiore.

20.46 - Le due squadre entrano in questo momento sul terreno di gioco.

20.35 - Riscaldamento concluso, fra pochi minuti ci sarà il calcio d'inizio.

