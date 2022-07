Il Chelsea è tornato alla carica per Cesare Casadei, obiettivo di mercato che era già entrato nei discorsi con l'Inter nell'ambito della trattativa che si è conclusa con il ritorno di Romelu Lukaku a Milano in prestito. Stando a quanto rivela Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, la stella della Primavera nerazzurra campione d'Italia ha stegato Thomas Tuchel, tanto che presto il club londinese potrebbe presentare un'offerta ufficiale per acquistarlo a titolo definitivo. L'insistenza dei Blues ora impone al club nerazzurro di decidere cosa fare del futuro sportivo del centrocampista ravennate classe 2003.