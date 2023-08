Dopo l'annuncio ufficiale del suo arrivo, Carlos Augusto ha come di consueto rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore dell'Inter ai microfoni di Inter TV. Questa l'anticipazione: "Sono molto felice di essere qui. Questa è una grande squadra, sono molto felice di giocare a San Siro e ansioso di aiutare i miei compagni. Poi non c'è nulla da dire, non vedo l'ora di dimostrare in campo".

Mella passata stagione sei stato una delle rivelazioni del campionato: hai segnato 6 gol e servito 5 assist. Adesso cosa ti aspetti da questa nuova avventura?

"Sono ambizioso, so di aver fatto una grande stagione l'anno scorso e spero di fare ancora meglio qui con i miei nuovi compagni. La speranza è quella di migliorare anche i miei numeri nei gol e negli assist".

Alla prima giornata affronterai subito il Monza, la tua prima squadra italiana: quanto sei cresciuto dal tuo arrivo qui?

"Sono cresciuto tanto dal momento in cui sono arrivato in Italia, anche grazie a tante persone che mi hanno aiutato molto. Voglio continuare a migliorare: ho dei margini di crescita, spero di aiutare i miei compagni".

Corsa, tecnica, velocità sono solo alcune delle tue caratteristiche: come ti descriveresti, che tipo di giocatore sei?

"Sono un giocatore umile, voglio lavorare per la squadra. Sono brasiliano, ma mi piace correre tanto: il mio primo obiettivo è quello di aiutare i miei compagni in campo per fare delle belle partite".

All'Inter ritroverai anche Davide Frattesi, con cui hai già giocato nella tua prima stagione in Italia.

"È vero, mi ha aiutato tanto. Sono contento di ritrovarlo e spero di fare bene anche qui insieme a lui".

L'Inter ha una grande tradizione di giocatori brasiliani, anche nel tuo ruolo: ce n'è qualcuno che ti ha ispirato particolarmente?

"Sappiamo che tra i più conosciuti ci sono Ronaldo e Adriano, però nel mio ruolo qui c'è stato Roberto Carlos. Mi sono ispirato tanto al suo modo di giocare: lui è stato un fenomeno, sarà difficile arrivare al suo livello, ma voglio riuscire a fare molto bene".

