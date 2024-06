Il futuro di Valentin Carboni è ancora tutto da scrivere e da decifrare, con più opzioni su tavolo. Permanenza in prima squadra nell'Inter di Inzaghi, addio per fare cassa, nuovo prestito o cessione con recompra? La decisione della dirigenza nerazzurra arriverà nelle prossime settimane, dopo che il classe 2005 di Buenos Aires terminerà l'avventura in Copa America con l'Argentina.

Un'esperienza che l’enfant prodige si vuole godere al massimo dopo la convocazione nella lista definitiva dei 26 del ct Lionel Scaloni, suo grande estimatore che ha deciso di portarlo con l'Albiceleste negli Stati Uniti per difendere il titolo: "Felice di poter vivere questa bellissima esperienza! Forza Argentina, forza Seleccion!" scrive Valentin su Instagram, esprimendo tutta la sua felicità. In attesa di conoscere il futuro...

