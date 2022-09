Brutta tegola per Simone Inzaghi a tre giorni dal lunch match contro l'Udinese, l'ultimo impegno prima della sosta per le Nazionali. Hakan Calhanoglu, infatti, non sarà della partita per una distrazione muscolare al flessore della coscia sinistra, evidenziata dagli esami strumentali a cui si è sottoposto oggi presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Le condizioni del centrocampista turco, fa sapere il club nerazzurro, saranno rivalutate la prossima settimana.