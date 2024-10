Sostituito ieri al 12' di Roma-Inter a causa di una contrattura all'adduttore, Hakan Calhanoglu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano per i classici accertamenti: gli esami - informa il club nerazzurro - hanno evidenziato un'elongazione agli adduttori della coscia sinistra.

La situazione del centrocampista turco "sarà valutata giorno dopo giorno", viene specificato nella nota ufficiale. L'Inter può tirare un sospiro di sollievo: sono state escluse lesioni e il recupero, così come per Piotr Zielinski, dovrebbe avvenire nel giro di qualche giorno. Da capire se potrà tornare a disposizione per il match contro la Juventus, mentre è da considerare certa la sua assenza con lo Young Boys.

