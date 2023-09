E' stata una partita tosta per la Turchia di Hakan Calhanoglu: 1-1 contro l'Armenia, mantenimento del primo posto del girone davanti alla Croazia. Al termine della gara è intervenuto il centrocampista nerazzurro: "Ringraziamo la gente di Eskişehir. Ci hanno supportato molto bene. Lo dico senza alibi: il campo era in brutte condizioni ed è stata una partita difficile. Sono arrabbiato: il pareggio non ci soddisfa. Nel primo tempo dovevamo passare in vantaggio, non abbiamo sfruttato diverse occasioni".

L'analisi è proseguita: "Vengo dalla Serie A, che è appena iniziata, sono in forma, sono motivato, sto cercando di dare il massimo per aiutare la squadra. Mi sento giù, voglio dimenticare questa partita al più presto".