RIVIVI IL LIVE DEL SORTEGGIO DEL CALENDARIO DI SERIE A 2024-25

13.20 - Saluti finali, l'evento è finito. Si è alzato il sipario sulla Serie A, parola al campo a partire dal 17 agosto.

13.14 - Entra in scena Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A: "Avete visto la quantità di innovazioni che abbiamo introdotto. I grandi loghi hanno subito un restyling, questo serve per creare un'armonia complessiva. Saremo la fabbrica delle emozioni, siamo felici di aprire la nuova stagione".

13.11 - La penultima prevede Inter-Lazio, la chiusura del campionato per Inzaghi sarà a Como.

37^ GIORNATA

Cagliari-Venezia

Fiorentina-Bologna

Genoa-Atalanta

Verona-Como

Inter-Lazio

Juventus-Udinese

Lecce-Torino

Monza-Empoli

Parma-Napoli

Roma-Milan

38^ GIORNATA

Atalanta-Parma

Bologna-Genoa

Como-Inter

Empoli-Verona

Lazio-Lecce

Milan-Monza

Napoli-Cagliari

Torino-Roma

Udinese-Fiorentina

Venezia-Juventus

13.09 - Siamo sul rettlineo finale: Inter-Hellas Verona programmata per la 35esima giornata. Nella successiva, l'Inter sfiderà il Torino fuori casa.

35^ GIORNATA

Bologna-Juventus

Cagliari-Udinese

Empoli-Lazio

Genoa-Milan

Inter-Verona

Lecce-Napoli

Monza-Atalanta

Parma-Como

Roma-Fiorentina

Torino-Venezia

36^ GIORNATA

Atalanta-Roma

Como-Cagliari

Empoli-Parma

Verona-Lecce

Lazio-Juventus

Milan-Bologna

Napoli-Genoa

Torino-Inter

Udinese-Monza

Venezia-Fiorentina

13.05 - La 33esima giornata prevede la sfida dell'Inter a Bologna. Poi sarà la volta di Inter-Roma. Il riepilogo dalla 31esima alla 34esima giornata:

31^ GIORNATA

Atalanta-Lazio

Bologna-Napoli

Empoli-Cagliari

Genoa-Udinese

Lecce-Venezia

Milan-Fiorentina

Monza-Como

Parma-Inter

Roma-Juventus

Torino-Verona

32^ GIORNATA

Atalanta-Bologna

Como-Torino

Fiorentina-Parma

Verona-Genoa

Inter-Cagliari

Juventus-Lecce

Lazio-Roma

Napoli-Empoli

Udinese-Milan

Venezia-Monza

33^ GIORNATA

Bologna-Inter

Cagliari-Fiorentina

Empoli-Venezia

Genoa-Lazio

Lecce-Como

Milan-Atalanta

Monza-Napoli

Parma-Juventus

Roma-Verona

Torino-Udinese

34^ GIORNATA

Atalanta-Lecce

Como-Genoa

Fiorentina-Empoli

Verona-Cagliari

Inter-Roma

Juventus-Monza

Lazio-Parma

Napoli-Torino

Udinese-Bologna

Venezia-Milan

13.01 - L'Inter andrà a Parma per la 31esima giornata. Il turno successivo ospiterà il Cagliari.

12.59 - Si prosegue con Atalanta-Inter, poi Inter-Udinese.

29^ GIORNATA

Atalanta-Inter

Bologna-Lazio

Fiorentina-Juventus

Genoa-Lecce

Milan-Como

Monza-Parma

Roma-Cagliari

Torino-Empoli

Udinese-Verona

Venezia-Napoli

30^ GIORNATA

Cagliari-Monza

Como-Empoli

Fiorentina-Atalanta

Verona-Parma

Inter-Udinese

Juventus-Genoa

Lazio-Torino

Lecce-Roma

Napoli-Milan

Venezia-Bologna

12.58 - Inter-Monza alla 28esima giornata.

28^ GIORNATA

Cagliari-Genoa

Como-Venezia

Empoli-Roma

Verona-Bologna

Inter-Monza

Juventus-Atalanta

Lazio-Udinese

Lecce-Milan

Napoli-Fiorentina

Parma-Torino

12.57 - Napoli-Inter programmata per la 27esima giornata.

26^ GIORNATA

Cagliari-Juventus

Como-Napoli

Empoli-Atalanta

Verona-Fiorentina

Inter-Genoa

Lecce-Udinese

Parma-Bologna

Roma-Monza

Torino-Milan

Venezia-Lazio

27^ GIORNATA

Atalanta-Venezia

Bologna-Cagliari

Fiorentina-Lecce

Genoa-Empoli

Juventus-Verona

Milan-Lazio

Monza-Torino

Napoli-Inter

Roma-Como

Udinese-Parma

12.56 - 26esima giornata: Inter-Genoa.

12.54 - Il derby d'Italia di ritorno alla venticinquesima: Juve-Inter il week-end del 16 febbraio.

25^ GIORNATA

Atalanta-Cagliari

Bologna-Torino

Fiorentina-Como

Genoa-Venezia

Juventus-Inter

Lazio-Napoli

Milan-Verona

Monza-Lecce

Parma-Roma

Udinese-Empoli

12.51 - Ecco il derby di ritorno: Milan-Inter alla 23esima giornata nel fine settimana del 2 febbraio. Il turno successivo andrà in scena Inter-Fiorentina.

23^ GIORNATA

Atalanta-Torino

Bologna-Como

Cagliari-Lazio

Fiorentina-Genoa

Juventus-Empoli

Milan-Inter

Monza-Verona

Parma-Lecce

Roma-Napoli

Udinese-Venezia

24^ GIORNATA

Cagliari-Parma

Como-Juventus

Empoli-Milan

Verona-Atalanta

Inter-Fiorentina

Lazio-Monza

Lecce-Bologna

Napoli-Udinese

Torino-Genoa

Venezia-Roma

12.48 - La giornata 22 vedrà l'Inter protagonista a Lecce.

22^ GIORNATA

Como-Atalanta

Empoli-Bologna

Genoa-Monza

Lazio-Fiorentina

Lecce-Inter

Milan-Parma

Napoli-Juve

Torino-Cagliari

Udinese-Roma

Venezia-Verona

12.46 - L'Inter inizierà il ritorno a Venezia, poi riceverà l'Empoli al Meazza.

20^ GIORNATA

Bologna-Roma

Empoli-Lecce

Genoa-Parma

Lazio-Como

Milan-Cagliari

Monza-Fiorentina

Napoli-Verona

Torino-Juventus

Udinese-Atalanta

Venezia-Inter

21^ GIORNATA

Atalanta-Napoli

Bologna-Monza

Cagliari-Lecce

Como-Udinese

Fiorentina-Torino

Verona-Lazio

Inter-Empoli

Juventus-Milan

Parma-Venezia

Roma-Genoa

12.42 - Prima di scoprire il girone di ritorno, parte la clip di Enilive, nuovo sponsor di Lega Serie A.

12.40 - L'Inter chiude il girone d'andata contro il Bologna, a San Siro.

19^ GIORNATA

Atalanta-Juventus

Como-Milan

Fiorentina-Napoli

Verona-Udinese

Inter-Bologna

Lecce-Genoa

Monza-Cagliari

Roma-Lazio

Torino-Parma

Venezia-Empoli

12.38 - Il 2 gennaio aprirà il mercato, un mese nel quale si giocheranno le final 4 di Supercoppa italiana.

12.37 - La giornata prima di Natale l'Inter ospita il Como. Prima dell'ultimo dell'anno, l'Inter volerà a Cagliari.

17^ GIORNATA

Atalanta-Empoli

Fiorentina-Udinese

Genoa-Napoli

Verona-Milan

Inter-Como

Lecce-Lazio

Monza-Juventus

Roma-Parma

Torino-Bologna

Venezia-Cagliari

18^ GIORNATA

Bologna-Verona

Cagliari-Inter

Como-Lecce

Empoli-Genoa

Juventus-Fiorentina

Lazio-Atalanta

Milan-Roma

Napoli-Venezia

Parma-Monza

Udinese-Torino

12.34 - La quindicesima giornata propone Inter-Parma. La sedicesima presenza la sfida fuori casa con la Lazio per i nerazzurri.

15^ GIORNATA

Atalanta-Milan

Fiorentina-Cagliari

Genoa-Torino

Verona-Empoli

Inter-Parma

Juventus-Bologna

Monza-Udinese

Napoli-Lazio

Roma-Lecce

Venezia-Como

16^ GIORNATA

Bologna-Fiorentina

Cagliari-Atalanta

Como-Roma

Empoli-Torino

Juventus-Venezia

Lazio-Inter

Lecce-Monza

Milan-Genoa

Parma-Verona

Udinese-Napoli

12.32 - Alla 14esima giornata, trasferta insidiosa per l'Inter a Firenze contro la Fiorentina. Il quadro dall'undicesima alla quattordicesima:

11^ GIORNATA

Bologna-Lecce

Empoli-Como

Verona-Roma

Inter-Venezia

Lazio-Cagliari

Monza-Milan

Napoli-Atalanta

Parma-Genoa

Torino-Fiorentina

Udinese-Juventus

12^ GIORNATA

Atalanta-Udinese

Cagliari-Milan

Fiorentina-Verona

Genoa-Como

Inter-Napoli

Juventus-Torino

Lecce-Empoli

Monza-Lazio

Roma Bologna

Venezia Parma

13^ GIORNATA

Como-Fiorentina

Empoli-Udinese

Genoa-Cagliari

Verona-Inter

Lazio-Bologna

Milan-Juventus

Napoli-Roma

Parma-Atalanta

Torino-Monza

Venezia-Lecce

14^ GIORNATA

Bologna-Venezia

Cagliari-Verona

Como-Monza

Fiorentina-Inter

Lecce-Juventus

Milan-Empoli

Parma-Lazio

Roma-Atalanta

Torino-Napoli

Udinese-Genoa

12.31 - Dopo la terza pausa per le Nazionali, alla tredicesima l'Inter va al Bentegodi per sfidare il Verona. Nello stesso turno Milan-Juve.

12.30 - All'undicesima l'Inter gioca in casa con il neopromosso Venezia, poi sarà la volta di Inter-Napoli.

12.27 - Alla decima, l'Inter sarà ospite dell'Empoli nell'unico turno infrasettimanale della stagione. Il riepilogo:

6^ GIORNATA

Bologna-Atalanta

Como-Verona

Empoli-Fiorentina

Genoa-Juventus

Milan-Lecce

Napoli-Monza

Parma-Cagliari

Roma-Venezia

Torino-Lazio

Udinese-Inter

7^ GIORNATA

Atalanta-Genoa

Bologna-Parma

Fiorentina-Milan

Verona-Venezia

Inter-Torino

Juventus-Cagliari

Lazio-Empoli

Monza-Roma

Napoli-Como

Udinese-Lecce

8^ GIORNATA

Cagliari-Torino

Como-Parma

Empoli-Napoli

Genoa-Bologna

Verona-Monza

Juventus-Lazio

Lecce-Fiorentina

Milan-Udinese

Roma-Inter

Venezia-Atalanta

9^ GIORNATA

Atalanta-Verona

Bologna-Milan

Fiorentina-Roma

Inter-Juventus

Lazio-Genoa

Monza-Venezia

Napoli-Lecce

Parma-Empoli

Torino-Como

Udinese-Cagliari

10^ GIORNATA

Atalanta-Monza

Cagliari-Bologna

Como-Lazio

Empoli-Inter

Genoa-Fiorentina

Juventus-Parma

Lecce-Verona

Milan-Napoli

Roma-Torino

Venezia-Udinese

12.26 - Due big match consecutivi per i nerazzurri: Roma-Inter e Inter-Juve.

12.25 - Alla sesta giornata l'Inter andrà a Udine, mentre nel turno successivo ospiterà il Torino.

12.23 - Il quadro della quarta e quinta giornata:

4^ GIORNATA

Atalanta-Fiorentina

Cagliari-Napoli

Como-Bologna

Empoli-Juventus

Genoa-Roma

Lazio-Verona

Milan-Venezia

Monza-Inter

Parma-Udinese

Torino-Lecce

5^ GIORNATA

Atalanta-Como

Cagliari-Empoli

Fiorentina-Lazio

Verona-Torino

Inter-Milan

Juventus-Napoli

Lecce-Parma

Monza-Bologna

Roma-Udinese

Venezia-Genoa

12.22 - Il derby di Milano cade molto presto: Inter-Milan alla quinta giornata, nel week-end del 22 settembre.

12.20 - Monza-Inter alla quarta giornata.

12.18 - Seconda giornata: Inter-Lecce. Terza giornata: Inter-Atalanta. Il quadro completo:

2a GIORNATA

Cagliari-Como

Fiorentina-Venezia

Verona-Juventus

Inter-Lecce

Monza-Genoa

Napoli-Bologna

Parma-Milan

Roma-Empoli

Torino-Atalanta

Udinese-Lazio

3^ GIORNATA

Bologna-Empoli

Fiorentina-Monza

Genoa-Hellas Verona

Inter-Atalanta

Juventus-Roma

Lazio-Milan

Lecce-Cagliari

Napoli-Parma

Udinese-Como

Venezia-Torino

12.15 - Il commento di Christian Vieri sul primo incrocio dei campioni d'Italia: "Grande Inter, ha vinto l'anno scorso, facendo un campionato meraviglioso. Non è facile andare a Genova, sarà difficile, ci sarà da battagliare. Bisogna subito iniziare alla grande. L'Inter parte favorita, ha la squadra migliore del campionato, deve confermarsi".

12.13 - Svelata la prima giornata: l'Inter esordisce a Marassi contro il Genoa. Poi Bologna-Udinese, Cagliari-Roma, Empoli-Monza, Hellas-Napoli, Juve-Como, Lazio-Venezia, Lecce-Atalanta, Milan-Torino, Parma-Fiorentina.

12.12 - Butti: "L'Atalanta giocherà le prime 3 gare in trasferta, così come il Como. Il Venezia solo le prime due".

12.09 - Entra in scena Andrea Butti, Head of Competition Lega Serie A, per spiegare i criteri di compilazione del calendario. Eccoli di seguito:

ALTERNANZA ASSOLUTA: è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società:

INTER-MILAN

LAZIO-ROMA

JUVENTUS-TORINO

EMPOLI-FIORENTINA

ASIMMETRIA: anche nella stagione sportiva 2024/2025 la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria; l’obiettivo principale raggiunto attraverso il calendario asimmetrico è di rispettare un sempre crescente numero di concomitanze legate a ragioni di ordine pubblico, al crescente numero di gare delle competizioni europee, agli eventi locali e alle esigenze dei Club, cercando di massimizzare l’audience televisiva e l’affluenza negli stadi.

DERBY: calendarizzati in giornate diverse e non alle giornate 1 e 38 e nel turno infrasettimanale (giornata 10).

GARE TRA SQUADRE PARTECIPANTI ALLE COMPETIZIONI EUROPEE: le Società partecipanti alla UEFA Champions League non si incontrano con le Società partecipanti alla UEFA Europa League ed alla UEFA Europa Conference League nelle giornate 5ª, 6ª, 22ª, 25ª, 28ª, 32ª e 35ª comprese tra due turni di Competizioni UEFA “back to back”.

TURNI INFRASETTIMANALI: la giornata 10 sarà l’unico turno infrasettimanale del Campionato 24/25.

NO SOSTA INVERNALE: il Campionato 24/25 dal 17 agosto 2024 al 25 maggio 2025 si interromperà solo in occasione delle 4 finestre FIFA (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre, 23 marzo) e nel periodo natalizio si giocherà i weekend del 22 dicembre, del 29 dicembre e del 5 gennaio.

12.07 - Parte un video 'Champions of Made in Italy', un progetto che ha visto impegnati Lega Serie A, Maeci (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) e ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane).

12.05 - Arriva il padrone di casa Lorenzo Casini: "E' un piacere essere qui, siamo orgogliosi di cominciare la partnership con Eni. Per la Serie A servirebbe un 'piano Mattei'". Oggi sapremo il calendario, a seguire sapremo le finestre delle date del famoso 'spezzatino'".

12.03 - Omaggio della Lega Serie A ai campioni d'Italia dell'Inter con un video celebrativo tratto dal docufilm "Intergalactic".

12.00 - Parte l'evento tra gli applausi dei presenti. 11.53 - Si alza il velo sulla Serie A Enilive 2024/2025. A partire da mezzogiorno, presso l'Auditorium Multimediale di RDS a Roma, verrà ufficializzato il percorso in campionato delle 20 squadre partecipanti, tra cui l'Inter campione d'Italia in carica. L'evento sarà condotto da Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida, con la partecipazione del Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, dell'Amministratore Delegato Luigi De Siervo, dell'Head of Competition Andrea Butti e di Stefano Ballista, Amministratore Delegato di Enilive, nuovo title sponsor della competizione. La presentazione delle giornate di campionato sarà arricchita dalla presenza degli Ambassador di Lega Serie A Christian Vieri e Ciro Ferrara, in studio per commentare gli accoppiamenti del calendario della prossima stagione.