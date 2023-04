Un vicolo cieco dal quale non sembra esserci via d'uscita: l'Inter è sempre più nelle sabbie mobili e non sembra trovare il modo di uscirne. I nerazzurri cedono il passo anche alla Fiorentina di Vincenzo Italiano, arrivando così alla decima sconfitta in 28 partite, un dato tremendo per una squadra che aveva alte ambizioni. I viola dal canto loro festeggiano e risalgono ulteriormente in classifica grazie al gol vincente di Giacomo Bonaventura che approfitta di una respinta difettosa di Andre Onana, al termine di una gara dove le occasioni ci sono state da una parte e dall'altra, e che alla fine vede premiati i gigliati. Per Inzaghi altra serata di amare riflessioni, con una squadra che sembra sfuggirli sempre più di mano.

IL TABELLINO

INTER-FIORENTINA 0-1

MARCATORE: 53' Bonaventura

INTER: 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni (63' 6 De Vrij); 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic (78' 9 Dzeko), 22 Mkhitaryan (78' 14 Asllani), 8 Gosens (63' 12 Bellanova); 90 Lukaku, 11 Correa (63' 10 Lautaro Martinez).

In panchina: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 45 Carboni, 46 Zanotti.

Allenatore: Simone Inzaghi.

FIORENTINA: 1 Terracciano; 2 Dodo, 28 Martinez Quarta (46' 4 Milenkovic), 98 Igor, 3 Biraghi; 10 Castrovilli (66' 34 Amrabat), 38 Mandragora (76' 22 Barak); 11 Ikone (76' 16 Ranieri), 5 Bonaventura, 8 Saponara (66' 33 Sottil); 9 Cabral.

In panchina: 31 Cerofolini, 51 Vannucchi, 15 Terzic, 22 Gonzalez, 23 Venuti, 42 Bianco, 77 Brekalo, 99 Kouamé.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

Arbitro: Maresca. Assistenti: Colarossi - Capaldo. Quarto ufficiale: Cosso. VAR: Marini. Assistente VAR: Di Bello.

Note

Spettatori: 73.576

Ammoniti: Castrovilli (F), Brozovic (I), Amrabat (F), Acerbi (I), Italiano (F)

Corner: 11-7

Recupero: 1°T 2', 2°T 7'.

RIVIVI IL LIVE

96' - Finisce qui: la Fiorentina espugna San Siro battendo l'Inter per 1-0, terza sconfitta consecutiva per i nerazzurri.

97' - Ammonito il tecnico della Fiorentina Italiano.

94' - Ammonizione anche per Acerbi.

94' - Cabral arriva di testa su cross di Dodò, palla a lato.

92' - Volti scuri sulla panchina interista, mentre cantano e fanno festa i tifosi della Fiorentina. Gioco fermo per i soccorsi a Ranieri.

90' - Cinque minuti di recupero.

90' - Dumfries cade inciampando, Maresca fa proseguire.

89' - Dzeko prova a imbeccare Bellanova, ma la palla è inarrivabile.

87' - Cross di Bellanova, anticipato Dzkeko. Palla in corner.

86' - Qualche discussione tra Dumfries e Biraghi, Maresca garantisce che ci sarà il recupero di tutto il tempo perso.

84' - Ranieri toglie in extremis dalla porta un pallone goffamente respinto da Terracciano. Ma era tutto fermo per un fuorigioco di Dzeko.

82' - Tiro senza troppe pretese di Dodò, pallone a lato.

79' - Ammonizione anche per Amrabat, reo di fallo su Bellanova.

78' - Ammonito Brozovic per fallo su Biraghi. Proprio Brozovic viene rilevato da Dzeko, Asllani entra al posto di Mkhitaryan

76' - Nella Fiorentina, Ranieri prende il posto di Ikoné. Barak sostituisce Mandragora.

74' - Bellanova calcia addosso a Terracciano. Occasione sprecata dall'Inter.

71' - Maresca fischia fallo di Lautaro Martinez che ha strappato palla a Milenkovic.

70' - De Vrij con i modi spicci riesce ad evitare che Cabral arrivi sul pallone servendo Onana.

66' - Cambi anche nella Fiorentina: Sottil e Amrabat rilevano Saponara e Castrovilli.

65' - Lautaro atterrato in area reclama, Maresca non interviene.

65' - Dumfries arriva in area e si trova davanti a Terracciano, riuscendo a fare la cosa più sbagliata possibile: sfiorare la palla aiutando il portiere.

63' - Inzaghi prova a smuovere le acque: dentro Lautaro, De Vrij e Bellanova, fuori Correa, Bastoni e Gosens.

62' - Altra chance per la Fiorentina, Ikone calcia a lato. San Siro fischia.

59' - Palo di Barella! Dopo la punizione di Brozovic sulla barriera, il 23 nerazzurro colpisce dalla distanza prendendo il legno a Terracciano battuto.

58' - Lukaku lanciato in avanti viene fermato fallosamente da Castrovilli: ammonito il viola.

57' - Ancora Bonaventura prova la conclusione, Brozovic devia in corner.

53' - Gol della Fiorentina! Bonaventura! Onana smanaccia male sul colpo di testa da corner di Cabral mettendola sulla testa dell'ex Milan che da zero metri non perdona.

50' - Lukaku sbaglia quello che col Belgio gli riesce facile: manca completamente il pallone davanti alla porta sull'assist al bacio di Bastoni.

48' - Riponde subito la Fiorentina con un gran tiro a giro di Castrovlli, Onana guarda la palla finire sul fondo.

46' - Gosens! Subito grande chance per l'Inter, cross di Brozovic raccolto dal tedesco che prova il tiro al volo mandando alto.