A.A.A. gol cercasi: l’Inter vista nel primo tempo contro la Fiorentina pare aver smarrito completamente l’abecedario per trovare la rete. Le occasioni per i nerazzurri ci sono e anche in discreta quantità, ma vuoi per un’esitazione di troppo vuoi per mancanza di concentrazione e lucidità, si finisce con il gettare alle ortiche tutto quanto il raccolto. Anche se, va detto, la palla gol più clamorosa è quella divorata da Jonathan Ikoné che a tu per tu con André Onana cicca un pallone che chiedeva solo di essere buttato dentro. Si è chiuso così a reti bianche un primo tempo intenso ma contraddistinto da tanti errori tecnici da una parte e dall’altra. Nell’Inter si distingue Henrikh Mkhitaryan, si difende nonostante tutto Romelu Lukaku, da dimenticare sin qui la prestazione di Nicolò Barella.