Prime parole da neo giocatore del Villarreal per Tajon Buchanan, l'esterno canadese arrivato al Submarino Amarillo dall'Inter negli ultimi giorni del mercato di gennaio. Dalla sala stampa dell'Estadio de la Ceramica, Buchanan si presenta ai cronisti raccontando com'è nata la sua idea di aggregarsi al gruppo di Marcelino Garcia Toral dopo la presentazione del direttore sportivo Miguel Angel Tena: "Sin dalla scorsa stagione abbiamo mostrato interesse in lui, potevamo prenderlo ma ha accettato l'offerta dell'Inter. Finalmente siamo riusciti a ottenerlo dall'Inter dove stava giocando poco. Avevamo un infortunio importante in quella posizione, quello di Ilias Akhomach, quindi abbiamo parlato con lui ed era disponibile a venire nel nostro club. Abbiamo raggiunto un accordo e ora lo abbiamo con noi. È rimasto incantato dal nostro progetto già dai primi contatti avuti con lui, e finalmente è qui con noi. Siamo felici perché sappiamo che darà un grande rendimento".

Cosa pensi di questo club?

"Le prime impressioni sono buone, mi hanno accolto tutti bene. Per me è una nuova avventura, sono molto felice di essere qui. Non vedo l'ora di poter mostrare cosa posso fare, sono pronto".

Che impressioni ti ha lasciato il Villarreal? Pensi che il tipo di gioco sia ideale per te?

"Mi ha impressionato positivamente, sono una squadra che gioca in maniera molto offensiva. Hanno dimostrato la loro qualità. Penso di poter fare bene lì, mi piace creare occasioni in attacco anche se so di dover avere responsabilità in difesa".

Cosa ti motiva nel giocare il campionato spagnolo?

"Sono arrivato ad un punto dove volevo giocare di più e all’Inter non ho avuto le opportunità che volevo. Il Villarreal si è interessato a me qualche tempo fa e ora ha dimostrato di nuovo interesse nei miei confronti. Quando è arrivato non ci ho pensato due volte, per me è un'opportunità perfetta per poter tornare a giocare come un tempo e dimostrare il mio livello".

Ci sarà una grande concorrenza con Yeremy Pino e Pepé, come la affronterai?

"Sono super motivato, la cosa importante per me è dare una mano alla squadra a vincere. La concorrenza migliora tutti e porta tutti a dare il massimo, siamo tutti qui per aiutare la squadra. Sono pronto, voglio lavorare duro e fare di tutto per far vincere la squadra".

Come definiresti il tuo gioco?

"So giocare in tutte e due le fasi, ho fatto anche il terzino destro. La mia posizione preferita è quella di ala, spero di giocare in quella posizione. Però all'Inter giocavo molto come quinto. Sono un elemento determinante in attacco e spero di poter aiutare la squadra".

Sei pronto per giocare da subito?

"Mi sento bene, in forma. Forse mi manca il ritmo per essere al 100% però questo arriverà con le partite, poi starà al tecnico decidere; se mi dirà di giocare, darò il massimo. Dipendesse da me, sarei pronto da subito ad aiutare la squadra".

