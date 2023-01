Brutte notizie per Marcelo Brozovic: il centrocampista croato, che era già in dubbio per la titolarità in vista della gara contro il Napoli, si è sottoposto quest’oggi a esami clinico-strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo un indolenzimento muscolare alla gamba sinistra. Gli accertamenti hanno evidenziato una piccola distrazione muscolare al soleo sinistro, il che significa che Brozo dovrà tornare ai box. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni, certa la sua assenza nei match contro Napoli e Monza, in campionato, e contro il Parma in Coppa Italia, gara che avrebbe comunque saltato per squalifica. Si punta al ritorno in Supercoppa e più ottimisticamente contro l'Hellas Verona.