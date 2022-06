Ormai non è più un mistero: la scorsa stagione è stata l'ultima di Gleison Bremer con la maglia del Torino. Nelle settimane in cui il suo nome viene insistentemente accostato all'Inter, è lo stesso difensore brasiliano a confermare a ESPN che il suo addio ai granata in estate è cosa praticamente certa: "Avevo detto all'allenatore e alla dirigenza: 'Voglio cambiare adesso' (la scorsa estate, ndr). Quindi mi hanno detto: 'Resta quest'anno, aiutaci. L'anno prossimo puoi fare il passo successivo'. I tifosi sanno già che ho questa voglia di giocare in Champions, di andarci per guadagnarmi la convocazione nella Nazionale brasiliana. Ho bisogno di giocare a un livello molto migliore, quindi penso che sia una questione di tempo. Sto analizzando alcune proposte, ma penso che nella prossima stagione non giocherò più per il Torino".