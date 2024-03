Nei giorni in cui si fa un gran parlare di Betsson come sponsor di maglia dell'Inter a partire dalla prossima stagione sportiva (la nostra esclusiva), la società svedese di scommesse con sede a Malta ha ufficializzato il suo ingresso nel mercato italiano. "Il Gruppo Betsson è orgoglioso di annunciare il lancio del suo marchio di punta, Betsson, in Italia. Questa mossa strategica significa un'ulteriore espansione del marchio in nuovi mercati e sottolinea l’impegno del Gruppo a posizionare Betsson come un marchio globale preminente nel settore - si legge nella nota pubblicata in data odierna -. In Italia, Betsson.it è destinato ad affascinare i clienti con un portafoglio diversificato, fornendo un'offerta completa di scommesse sportive, vantando mercati di diverse attività sportive, nonché una vasta gamma di slot, giochi da tavolo ed esperienze coinvolgenti di casinò dal vivo".

Ronni Hartvig, Direttore Commerciale del Gruppo Betsson, ha commentato così la notizia: "L'importanza dell'Italia per Betsson è cresciuta in modo significativo e riteniamo che questo sia il momento opportuno per introdurre sul mercato il nostro marchio di punta, Betsson. Consolidando le nostre operazioni sotto il marchio unificato Betsson, miriamo a sfruttare il potere della scalabilità. E insieme alla nostra vasta esperienza nella regione, miriamo a posizionare il marchio come operatore leader di scommesse sportive sul mercato".

