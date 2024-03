Il matrimonio tra Inter e Betsson Group non s'ha da fare? Non è poi una cosa così scontata, al di là dei ben noti vincoli imposti dal Decreto Dignità. Secondo quanto appurato da FcInterNews.it, infatti, in Viale della Liberazione non si respira questo scetticismo sulla questione. Anche perché, nonostante viga ancora il divieto diretto di sponsorizzazione da parte di società impegnate nel betting, vi è comunque la possibilità che tali gruppi possono comunque apporre sulle divise di gara anche altre insegne legate allo stesso gruppo. Succede anche alla stessa Inter con i kit di allenamento brandizzati da LeoVegasNews, oppure, come vi abbiamo raccontato, come ha fatto la stessa Betsson che con un accordo biennale firma le divise del Messina col marchio StarCasinò Sports.

La volontà in casa Inter comunque è chiara: sarà sempre e comunque ben accetto qualunque sponsor che porterà in dote cifre che rispecchino e rispettino valore e blasone del club nerazzurro. I 30 milioni di cui si è parlato (e le voci sembrano via via trovare conferma, RILEGGI QUI) come base per l'accordo potrebbero in tal senso rappresentare una somma ideale.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!