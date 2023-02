Dagli studi di 'Sky Calcio Club', Beppe Bergomi, parlando della sconfitta dell'Inter a Bologna, sottolinea quello che è il problema principale dei nerazzurri: "Alla ripresa del campionato, l'Inter era dietro Napoli e Milan. E dopo aver battuto il Napoli ha pareggiato a Monza. L'Inter è forte, ma per vincere le partite deve mettere un sacco di energie e tanto gioco. Anche rischiando di prendere gol come con l'Udinese e col Porto. La differenza tra rendimento in casa e in trasferta? I tanti gol presi derivano dalla prima fase di questa stagione, quando l'Inter si portava dietro il retaggio della scorsa stagione ed era impaziente di vincere. Al Napoli basta poco, l'Inter deve fare una fatica tremenda per vincere e dopo tre giorni non riesce a mantenere la stessa intensità . Per me è una questione di caratteristiche dei calciatori: quando gioca a calcio fa vedere bellissime partite".

Si parla anche delle parole di Lautaro Martinez e sul clima all'interno del gruppo nerazzurro: "Questo è un tema, nello spogliatoio succedono certe cose che noi non possiamo sapere. Però Lukaku-Barella, Onana-Dzeko e poi queste parole rendono quello della gestione del gruppo è un tema. Chi lo deve fare? Da fuori non possiamo capire bene. Poi l'Inter ha un'età media di 30 anni e il turnover deve farlo per forza, e poi fa fatica a fare risultato. E Marcelo Brozovic va recuperato, deve entrare come è entrato col Porto e non quello visto oggi. Però bisogna dire che l'Inter comunque è in corsa per i quarti di Champions League e in Coppa Italia. Può andare bene? Per me sì. Se non va bene l'Inter nemmeno le altre vanno bene".".

