Nicolò Barella, tra i più positivi nel successo dell'Italia contro la Macedonia del Nord, è il giocatore azzurro raggiunto da Sky Sport alla vigilia della delicata trasferta contro l'Ucraina, cruciale e decisiva per la qualificazione al prossimo Europeo. Il centrocampista sardo parla anche dalla possibilità di giocare insieme al collega Davide Frattesi, compagno di reparto sia all'Inter che in Nazionale: "Davide è un grande giocatore, ha sempre fatto bene in questa Nazionale. Ha contribuito a mettere qualcosa di suo, i giocatori forti quando giocano insieme possono andar bene. Non sappiamo quali saranno le scelte del mister, ma chiunque giocherà sarà pronto per questa partita".

Sull'Ucraina.

"È una squadra forte, ma noi siamo consapevoli delle nostre capacità. Abbiamo voglia di difendere l'Europeo che abbiamo vinto con merito, ma prima dobbiamo passare da questa partita difficile. Nel calcio è così, siamo pronti".

Domani abbiamo due risultati su tre.

"È più facile entrare in campo pensando alla vittoria, per noi sarebbe meglio chiuderla subito e gestire il risultato".

Cosa vi ha lasciato il 5-2 contro la Macedonia del Nord? A parte i momenti difficili.

"Dal campo non ho vissuto momenti difficili. Sono stati due gol subiti, uno su calcio d'angolo. Sul secondo invece non dovevo farmi scartare così. Sono tutte situazioni da prendere per migliorare, a questi livelli quando sbagli vieni punito subito. Dal campo si è avuta la sensazione da subito di poter vincere la partita. La reazione che abbiamo avuto è stata bella".

Come si batte questa Ucraina?

"Hanno grandissime individualità, sono veloci e hanno tecnica, ma abbiamo dimostrato a San Siro che se abbiamo la gestione della palla loro fanno fatica. Dobbiamo cercare di fare questo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!