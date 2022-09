"Il Sion? E' stata una scelta di vita, sono contento. Il campionato svizzero è particolare, non è il migliore al mondo, ma è difficile. Non ci vai per fare vacanza". Lo ha detto Mario Balotelli, ospite in collegamento con Supertele su DAZN.

Hai visto il derby?

"Milan e Inter sono due squadre bellissime, non l'ho visto perché ero in campo a quell'ora. San Siro è lo stadio più bello del mondo in assoluto".

2012.

"Anno veramente bello. Se ci penso, mi vengono i brividi".

Il rapporto con Mancini.

"Nessun tipo di rancore, poi ovvio che da ct abbia fatto le sue scelte. Non sono nessuno per dirgli cosa fare, la mancata convocazione mi ha fatto male perché da italiano sapevo che avrei potuto aiutare tanto. Ho avuto un rapporto bello con Mancini e lo avrò sempre, non è che l'ho mandato a quel Paese per quella decisione...".