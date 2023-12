In attesa di capire quali sono le sue condizioni in via ufficiale, a chiedere lumi su come sta la gamba di Stefan de Vrij è... un bambino. Un bambino che appostato davanti ai cancelli di Appiano Gentile ha approfittato del momento in cui il difensore olandese si è fermato per il consueto rituale di foto e autografi con gli avventori per chiedergli come stesse la sua gamba. De Vrij, però, si è limitato a sorridere al piccolo senza sbilanciarsi. Lo documenta Sky Sport.

Altra informazione proveniente dal 'dietro le quinte' dell'allenamento odierno è legato a Marko Arnautovic: l'austriaco si è presentato con una fasciatura alla mano, retaggio del pestone rimediato nei minuti finali della partita col Napoli.

