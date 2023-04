Buone notizie per Simone Inzaghi dopo l'allenamento di questa mattina al Suning Training Center, dove è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni Hakan Calhanoglu. L'ex centrocampista del Milan, andato ko con la Nazionale turca nel match contro la Croazia durante il quale aveva rimediato una distrazione muscolare all'adduttore della coscia destra, è tornato ad allenarsi in gruppo e lo stesso farà domani. Condizione che favorisce l'allenatore nerazzurro in vista del tour de force da affrontare in questo mese, tra impegni di campionato e Coppe, che potrà contare anche sulla disponibilità del turco, Allenamento mattutino che sorride a Inzaghi: Calhanoglu torna in gruppo e punta il Monza Sarà poi appannaggio dello stesso Inzaghi valutare e decidere se impiegarlo o meno già sabato contro i brianzoli.