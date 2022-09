La gestione poco chiara della questione Milan Skriniar e in generale del mercato estivo da parte dell'Inter è il primo argomento trattato nell'appuntamento consueto del lunedì durante la Bobo Tv. Un tema che accende gli ospiti, compreso Lele Adani: "Dove è il beneficio dell'aver tenuto Skriniar? Non hai preso soldi, è rimasto ma prendi un sacco di gol - dice l'ex difensore -. Se non hai soldi, devi chiudere i rubinetti, allora tiene D'Ambrosio ma lo dici e non prendi in giro la gente. Le difficoltà del campo dipendono da quello che succede in società. Parlando di strategia, diciamo una cosa: hanno preso Lukaku per fare il salvatore, per traghettare la squadra perché non c'è stato rinnovamento. Per fare un nome: Asllani fa fatica a fare il riscaldamento pre-partita. Non hanno preso i sostituti di Sanchez e Perisic. Il difensore centrale? Akanji fa il titolare al City, vedo il Milan che prende Thiaw facendo quello che può. L'Inter sceglie Acerbi, ma vuole dire che Skriniar tra 8 mesi va dove vuole. Se non hai un euro, come fai a dargli un ingaggio da top? Il terzetto difensivo che era inseparabile ha già preso 11 gol in 7 partite".