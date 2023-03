La Lazio si aggiudica il derby della capitale battendo di misura la Roma, decisiva al 65' la rete di Zaccagni. All'Olimpico la sfida si accende al 32' con l'espulsione per doppio giallo di Ibanez che lascia i giallorossi in dieci uomini. Al 68', tre minuti dopo il vantaggio biancoceleste, la squadra di Mourinho trova subito il pari nonostante l'inferiorità numerica con l'autogol di Casale, ma il gol è annullato dal VAR per fuorigioco di Smalling: il finale è di 1-0. Tre punti che consentono alla Lazio di salire a quota 52 punti, momentaneamente al secondo posto a più 2 sull'Inter, mentre la Roma rimane quinta con 47 punti a meno 1 dal Milan.