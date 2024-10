Juric spezza il tabù proprio con la sua ex squadra e torna a sorridere ritrovando la vittoria con la sua Roma che batte, seppur di misura, il Torino e ritrova linfa vitale anche in campionato. A siglare il successo è Paulo Dybala al 20esimo del primo tempo, gol che basta alla conquista dei pesantissimi tre punti. Torna al ko invece la squadra di Vanoli dopo il respiro concessosi col Como nello scorso turno.

Oltre alla Roma vince anche l’altra squadra capitolina in casa del Como, ovvero la Lazio di Baroni. Protagonista di giornata è Castellanos, autore di una doppietta che apre e chiude la trasferta comasca. In gol anche Pedro e Patric. Ininfluente ai fini del risultato la rete di Mazzitielli per il momentaneo 2-1 che aveva aperto le speranze dei padroni di casa, poi tramontate con il 3-1 di Patric che Castellanos trasforma in 4-1 prima e Tchaouna in 5-1 finale.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!