Intervenuto a DAZN prima di scendere in campo contro il Milan, l'allenatore del Venezia, Eusebio Di Francesco ha dettato la strategia anti-rossoneri, citando l'Inter.

C’è margine per inserirsi nelle pieghe della poca continuità del Milan?

"Dobbiamo portarli nella loro zona sconfort. Hanno individualità pazzesche, pensiamo anche solo alla panchina. Ha dimostrato di avere grande potenzialità, ma non continuità: ci auguriamo che oggi sia la squadra che non trovi continuità al contrario di come ha fatto con l’Inter".