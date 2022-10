"Siamo in un buon momento e dobbiamo dare continuità alle ultime prestazioni". Esordisce così l'ex Inter, oggi alla Lazio, Matias Vecino ai microfoni di Sky Sport, dove prima di scendere in campo contro la Fiorentina esprime desiderio e obiettivo di restare agganciato ai piani alti della classifica: "Quella di oggi è una buona opportunità per restare agganciati ai primi posti, dobbiamo vincere".