La sconfitta in volata contro l'Empoli costa la panchina del Sassuolo ad Alessio Dionisi. Il club neroverde, al momento in piena zona rovente della classifica, ha ufficializzato quest'oggi l'esonero del tecnico arrivato nell'estate del 2022 con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale: "La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura a lui e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro. La guida della prima squadra viene affidata momentaneamente al tecnico della Primavera Emiliano Bigica", comunicano gli emiliani.