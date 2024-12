Nuovo cambio di panchina in Serie A: Alessandro Nesta è stato esonerato e non è più l'allenatore del Monza. È quanto riferisce il club brianzolo in una nota ufficiale: "AC Monza comunica di aver sollevato Alessandro Nesta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra - si legge -. Il Club ringrazia il tecnico per quanto fatto finora e gli augura il meglio per il futuro".