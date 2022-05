Dopo aver sollevato dall'incarico di allenatore Walter Mazzarri nella giornata di ieri, il Cagliari oggi comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra ad Alessandro Agostini, che questo pomeriggio sarà in campo ad Asseminello per dirigere la ripresa degli allenamenti. La bandiera dei sardi si avvarrà dell’esperienza di altre due figure simbolo interne al club: Daniele Conti, oggi già coordinatore tecnico della Primavera, e Andrea Cossu, coordinatore dell'Area scouting. Il vice allenatore sarà Michele Filippi; collaboratore tecnico Alberto Piras. Confermati il preparatore dei portieri Walter Bressan; i preparatori atletici Mauro Baldus e Francesco Fois. A loro spetterà il non facile compito di centrare la salvezza nelle ultime tre giornate di campionato, contro Salernitana, Inter e Venezia.