Milan-Inter, ma non solo. A scendere in campo domani saranno anche Roma e Bologna, in uno scontro diretto dal gusto di Champions League. Alla vigilia del match contro i rossoblu, l'allenatore della squadra capitolina, Daniele De Rossi, intervenuto in conferenza stampa torna a parlare anche del recupero del match contro l'Udinese, rinvio che ha sollevato qualche malumore.

Su Udinese-Roma rinviata al 25 aprile. C'è una mancanza di tutela verso la Roma?

"Si mi trovo allenato con le parole della società. Ne avevamo parlato con Lina, Maurizio e presidenti. La stessa Serie A ha sempre aiutato noi e le squadre impegnate in Europa per gestire queste gare nel modo migliore. Qui si è creato un precedente particolare, a mia memoria è la prima volta che non viene accordato un giorno e un orario per aiutare una squadra impegnata in una semifinale così importante. Mi dispiace che Casini non abbia ascoltato le nostre richieste legittime e sacrosante. Mi dispiace per Butti che è un uomo di calcio, è stato nell'Inter del Triplete, non ci abbia capito. Sa benissimo quanto un giorno in più o in meno possano essere determinanti. Detto ciò, punto. Sennò si innesca l'effetto Florida, le parole ripetute ti fanno sentire stanchi. Ripetere che siamo stanchi e non ci hanno tutelato può essere controproducente. E' vero che non ci hanno tutelato, ma ora basta. Ai ragazzi non lo dirò più".

Che partita sarà contro il Bologna?

"L'ho detto già tante volte, è la squadra più affascinante del campionato. Il Milan ha giocato bene, l'Inter gioca bene, la Fiorentina gioca bene, ma sono squadre con giocatori di qualità alta. Il Bologna invece è una squadra costruita per la metà classifica e sta facendo un capolavoro. Motivo per cui i miei complimenti sono sempre sinceri, a Thiago e alla società. Tatticamente è una squadra molto fluida, i centrali si inseriscono molto. Noi facciamo una cosa simile. È affascinante vederli, è difficile studiarli e affrontarli. Faccio i complimenti a Thiago. Per noi sarà un vantaggio l'assenza di Ferguson ma gli mando un abbraccio perché salterà anche l'Europeo e mi dispiace".